В Италии за решетку отправили 70 членов "Ндрангеты"

В Италии десятки членов калабрийской группировки "Ндрангета" приговорены к тюремным срокам от 10 месяцев до 20 лет. Судебное заседание, в рамках крупнейшего за последние годы процесса над итальянской мафией, состоялось в городе Ламеция-Терме. Ранее осужденным были предъявлены обвинения в покушении на убийство, отмывании денег, торговле наркотиками, вымогательстве и в других преступлениях. В процессе задействованы сотни адвокатов и тысячи свидетелей.

Никола Граттери, главный прокурор Катандзаро: "Мы вынесли вердикты 91 обвиняемому. 70 из них отправятся в тюрьму. Двое получили предписание. 19 оправданы. Я не боюсь никого и ничего. Я всегда говорю то, что думаю. Если я не могу озвучить правду, то только при недостатке доказательств. Никаких проблем нет".

В дальнейшем перед судом предстанут еще как минимум 300 человек. Судебный процесс в Калабрии начался в январе этого года и как ожидается будет длиться не менее трех лет. "Ндрангета" считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы. В последнем докладе национального следственного антимафиозного комитета Италии говорится о том, что именно "Ндрангете" принадлежит ведущая роль в международном наркотрафике.