Немцы обеспокоены ростом цен

В странах Старого Света неумолимо растут цены на энергоносители, продукты питания, и аренду жилья. Исключением не стала и Германия - крупнейшая экономика Европы. В октябре инфляция в ФРГ в годовом выражении составила 5% . Такого здесь не видели последние тридцать лет.

Саймон и Лена Вендланд, родители новорожденных близнецов, говорят, что их жизнь стала менее предсказуемой.

Лена Вендленд, физиотерапевт: "Сейчас мы подыскиваем собственное жилье и видим, как поднялись цены на строящиеся дома. Это немного пугает. Скорее всего, мы остановимся на чем-то в сельском районе. Город для нас не по карману".

Bild, самая продаваемая в стране газета, обвиняет Европейский Центробанк в неспособности сдерживать цены и усугублении проблемы политикой дешевых денег. Экс главу ЕЦБ Марио Драги журналисты назвали Дракулой, а нынешнему председателю Кристин Лагард дали прозвище "Мадам Инфляция". "Одетая в наряды от Шанель Лагард издевается над пенсионерами, трудящимися и вкладчиками", - пишут в Bild .

Между тем аналитики считают, что своей политикой ЕЦБ обеспечил процветание зоны евро.

Карстен Бржески, экономист: "В настоящее время инфляция в основном обусловлена высокими ценами на энергоносители и сырье и, конечно, в некоторой степени это связано с окончанием локдаунов, что привело к незначительному росту цен в гостиничном секторе и туристической индустрии".

Ряд экспертов говорят о том, что после долгих ограничительных мер, у многих немцев, образовалась неплохая финансовая подушка. Однако на фоне роста потребительских цен, настроение людей не столь оптимистично. В ЕЦБ полагают, что повышение уровня инфляции в еврозоне - временная реакция на разбалансировку спроса и предложения на мировом рынке, вызванную пандемией, и ожидают улучшения ситуации в следующем году.