Первое плавание самого большого круизного лайнера в мире

Самый большой круизный лайнер в мире "Чудо морей" покинул французский порт Сен-Назер и направился в порт Марселя.

Первоначально планировалось, что лайнер будет базироваться в Шанхае и эксплуатироваться в тихо-азиатском регионе, однако в сентябре руководство компании Royal Caribbean International объявило, что "Чудо морей" дебютирует в США и Европе. Первый круиз запланирован на март следующего года.

Лайнер длиной в 362 метра может разместить на борту более 6000 человек.