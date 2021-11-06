Супруг Загари-Рэтклифф недоволен реакцией Великобритании на приговор жены

Ричард Рэтклифф, супруг сотрудницы британской благотворительной организации Thomson Reuters Назанин Загари-Рэтклифф держит голодовку уже 13-й день у здания Министерства иностранных дел Великобритании.

Мужчина отказался от еды в знак протеста против решения иранского суда о новом заключении супруги.

Загари-Рэтклифф, гражданке Великобритании и Ирана, после 5 лет заключения, предъявлено новое обвинение, на этот раз в шпионаже.

По мнению Ричард Рэтклифф, реакция Великобритании на новый приговор его супруги слишком спокойная.