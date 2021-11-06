Меры против птичьего гриппа во Франции

Во Франции повышен уровень угрозы в связи с быстрым распространением птичьего гриппа в Европе. С начала августа было зарегистрировано 130 случаев инфекции в дикой природе и на птицефабриках . Три очага заражения были обнаружены в департаментах Арденны и Эна.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Франции сообщили, что птицы должны находиться в помещениях или под сетками. При этом для птиц, находящихся в зоопарках, которых нельзя поместить в укрытие, вводится обязательная вакцинация. Еще одно ограничение касается запрета на соревнования почтовых голубей эти меры должны сопровождаться ежедневным мониторингом состояния птиц на всех фермах. Власти Франции надеются, что это поможет избежать повторения вспышки, произошедшей в прошлом году, когда инфекция на утиных фермах привела к перебоям в производстве фуа-гра на юго-западе страны.

Аналогичные ограничения были введены на прошлой неделе в Нидерландах. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.