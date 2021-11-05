Дело ЮКОСа отправили на пересмотр

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа и отправил его на повторное рассмотрение в суд Амстердама.

Отмечается, что отмена решения суда низшей инстанции объясняется процедурными вопросами.

"Суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. Дело передано в Апелляционный суд Амстердама для нового решения. Остальные основания отклонены", - говорится в постановлении.

Многолетняя судебная тяжба в Нидерландах началась в 2014 году, когда Постоянная палата третейского суда постановила, что Россия нарушила международные обязательства, предприняв действия, направленные на банкротство компании ЮКОС.

Россия оспорила решение, и в 2016 году окружной суд в Гааге признал его недействительным. В начале 2020 года апелляционный суд Гааги вновь обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании.

Большая часть активов ЮКОСа, крупнейшей нефтяной компании России, была поглощена «Роснефтью». Бывшие акционеры ЮКОСа обратились в суд в Гааге с требованием вернуть активы.

Позиция России по этому делу такова: гаагский арбитражный суд не вправе был рассматривать это дело, поэтому выплат по его решению из российской казны не будет при любом решении суда.