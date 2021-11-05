Саамы возят оленей на машинах

Автомобильное движение на крайнем севере Швеции невелико, но тем хуже для живущих там северных оленей: они не привыкли считать шоссе опасностью. Ежегодно под колёсами грузовиков в районе одной только деревни Соттаярви гибнет около 60 животных.

Ведь обычно стада пасутся свободно, и на зимние стойбища кочуют сами, оленеводы просто ждут животных там. В этом году решили обносить пастбища оградой.

Йоанна Финнхольм, оленевод:

"Эти олени пришли сюда ночью. Тут установлена камера, которая присылает мне на телефон сообщение, что можно придти и закрыть ворота".

Более того, самих оленей теперь решили не перегонять своим ходом, а перевозить грузовиками. Это совсем не дёшево, но в сложившейся ситуации выходит гораздо лучше.

Йони Лантто, староста деревни Саттаярви:

"Речь и о безопасности на дорогах, и об экономике, например страховых выплатах. Ну и о том, конечно же, что мы не хотим терять своих оленей под колёсами".

Оленеводством на севере Швеции занимаются саамы. Там около тысячи оленных хозяйств — 280 тысяч животных. Ради безопасности стад финансовую помощь оказывают и местные власти.