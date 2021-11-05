Санкции и пандемия не повлияли на объемы экспорта российского оружия

Объем экспортных заказов на продукцию российского военно-промышленного комплекса превысил 52 млрд долларов, продажи произведенных в РФ вооружений в 2021 году составили примерно 15 млрд долларов.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что главными странами-импортерами российского оружия остаются Китай, Индия, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки. В интервью РБК он отметил, что появились и новые перспективные партнеры. По словам Шугаева, введенные против России санкции и пандемия коронавируса не сильно повлияли на экспорт российского оружия.

Самыми популярными у зарубежных заказчиков среди российских систем вооружений остаются комплексы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С-1". Более половины экспорта оружия приходится на авиационную технику.

Объем иностранных заказов на продукцию российского ВПК в 2020 году был немного выше - около 55 млрд долларов. Доходы от экспорта российских вооружений в последние годы сохраняются примерно на одном и том же уровне 14-16 млрд долларов.

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который был опубликован в этом году, Россия сохраняет второе место в рейтинге крупнейших экспортеров оружия. Ее доля на мировом рынке составляет примерно 20%, что почти на четверть меньше по сравнению с периодом 2010-2014 годов.

Первое место занимают США – 36% мирового рынка вооружений. Причем Соединенные Штаты в последние годы увеличили свою долю на 23%. В первую пятерку также входят Франция, Германия и Китай. На пять крупнейших поставщиков оружия в общей сложности приходится 76% мирового экcпорта вооружений.

Россия теряет позиции на мировом рынке вооружений или укрепляет их вопреки санкциям?

На этот и другие вопросы Euronews ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Россия занимала и продолжает занимать второе место после США на мировом рынке по объемам оружейных поставок. Разумеется, борьба становится все более и более конкурентной. Это связано с тем, что на мировой рынок выходит целый ряд новых государств-экспортеров оружия, в частности Китай и Израиль. Если раньше Россия традиционно конкурировала с США, Францией, Великобританией, то в настоящее время появляются новые производственные центры, новые технологии. Совсем недавно Турция вошла в клуб мировых экспортеров вооружений с беспилотниками «Байрактар». Зачастую ведется борьба без правил, вводятся санкции против российских производителей оружия. Но Россия удерживает позиции, и я полагаю, что эта тенденция не изменится. Россия в ближайшие годы будет оставаться на втором месте в мире, хотя на некоторых региональных рынках ситуация неоднозначно складывается.

Россия в ближайшие годы будет оставаться на втором месте в мире, хотя на некоторых региональных рынках ситуация неоднозначно складывается. Игорь Коротченко гл.редактор журнала "Национальная оборона"

- С какими странами сейчас у России наиболее прочные связи в сфере экспорта-импорта вооружений?

Главный покупатель - Индия, хотя и она старается диверсифицировать источники закупок оружия. На индийском рынке мы сталкиваемся с жесткой конкуренцией со стороны Франции, Израиля, Великобритании, в последние годы со стороны США. Другим нашим крупным покупателем является Алжир. По-прежнему отдельные вооружения у России закупает Китай, хотя он все больше и больше развивает собственную военную промышленность и в ряде стран даже выступает нашим прямым конкурентом - в арабских странах, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

- Как на отношения с основными покупателями российского оружия влияют американские санкции?

Сейчас невозможно вести взаиморасчеты в долларах. В то же время мы видим, что несмотря на санкции ряд стран, например, Индия и Турция, активно покупают российские зенитные ракетные системы большой дальности С-400. То есть санкционное давление против сильных в политическом плане государств зачастую не работает. Но есть и другие примеры - небольшие государства вынуждены пересматривать приоритеты в области закупок.

- Какие секторы производства вооружений пострадали больше всего от пандемии коронавируса и санкций?

Оборонный сектор работает с полной отдачей. Пандемия уже не влияет. Игорь Коротченко гл.редактор журнала "Национальная оборона"

В России были введены определенные ограничения в начале пандемии. Производства на несколько недель закрыли, но сейчас этого уже нет. Оборонный сектор работает с полной отдачей. Пандемия уже не влияет.

- "Новые перспективные партнеры", о которых говорят в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, кто они?

Если мы говорим про регионы, то это страны Юго-Восточной Азии. Там идет гонка вооружений, усиливаются Китай, США, а вслед за ними и все остальные. Даже Сингапур, маленький город-государство, сейчас серьезно развивает свои военные возможности. Это Турция, которая хоть и является страной НАТО, но проводит самостоятельную политику. Если она не получит американские F-35 и F-16, не можем исключать, что Эрдоган закупит российские Су-35 или Су-57 пятого поколения. В принципе любая страна, которая может позволить себе суверенную политику в области закупок оружия, может обратиться к России.

- Качество российского оружия было проверено в реальных боевых действиях в Сирии. Отмечалось, что были обнаружены недостатки, которые пришлось исправлять...

Для российской армии и оборонно-промышленного комплекса Сирия стала полигоном, через который прошли практически все новейшие российские военные разработки. Игорь Коротченко гл.редактор журнала "Национальная оборона"

Масштабное использование вооружений в Сирии было в 2016-18 годах. Именно тогда были выявлены недочеты, которые позволили внедрить в серийное производство усовершенствованные версии тех или иных систем оружия. Война - лучшая проверка на боевую эффективность. Израиль, например, рекламирует свое оружие под лозунгом «Проверено в реальной войне». Для российской армии и оборонно-промышленного комплекса Сирия стала полигоном, через который прошли практически все новейшие российские военные разработки. Конечно, в условиях реальной войны, в условиях жесткого климата всегда выявляются те или иные проблемные моменты. Они не носили критического характера, а просто позволили увидеть, где можно провести доработку вооружений, усилить их конкурентоспособность с зарубежными аналогами. Ну и в принципе сирийская кампания сыграла в определенной степени на повышение авторитета российского оружия, особенно среди стран Персидского залива, Ближнего Востока и Северной Африки.