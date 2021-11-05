В Нью-Дели трудно дышать

Степень загрязнения воздуха в столице Индии превысила крайне опасный уровень. В четверг жители Нью-Дели отметили праздник огней Дивали. Всю минувшую ночь в городе запускали фейерверки и петарды. Главная причина плохого состояния воздуха - это массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях в окрестностях Нью-Дели после сбора урожая.

Метеорологи предупреждают, что качество воздуха не улучшится до вечера 7 ноября. По оценке индийских ученых, загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни горожан в среднем на шесть лет.