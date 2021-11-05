В Израиле утвержден бюджет на будущий год

Кнессет (парламент Израиля) утвердил государственный бюджет страны на 2022 год. Основной финансовый документ одобрили 59 депутатов Против высказались 56. В четверг Кнессет проголосовал за госбюджет на текущий год. Если бы этого не произошло до середины ноября, согласно закону, были бы автоматически объявлены досрочные выборы, пятые за три года.

В предыдущий раз израильский парламент смог утвердить бюджет страны три с половиной года назад. Неспособность принять основной финансовый документ государства после марта 2018 года привела, в частности, к развалу предыдущего правительства Биньямина Нетаньяху. Беннет принес присягу в качестве главы израильского кабмина 13 июня.