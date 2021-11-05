В Берлине погиб сотрудник российского посольства

Немецкие СМИ сообщили о гибели сотрудника российского посольства в Берлине.

Тело 35-летнего дипломата обнаружили утром 19 октября перед зданием дипмиссии РФ. Согласно официальному дипломатическому списку, он был аккредитован в Берлине с лета 2019 года в качестве второго секретаря посольства.

Немецкие службы безопасности, по информации издания Der Spiegel, считают его сотрудником российских спецслужб, работавшим в Германии под прикрытием.

Посольство России в ФРГ не дает подробных комментариев относительно гибели мужчины и считает некорректными спекуляции в СМИ на эту тему.

"Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в \_соответствии с действующей практикой"_, - говорится в сообщении на веб-сайте посольства.

"Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического \_происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными"_, - отметили в российском диппредставительстве.

Дипломат Кирилл Жало, сын главы УЗКС ФСБ, «выпал» из окна посольства в Берлине. Он погиб. Именно УЗКС ФСБ в России занимается внесудебными казнями и преследованиями активистов и журналистов https://t.co/nU86CMl9b5 — The Insider (@the_ins_ru) November 5, 2021

Сообщается, что мужчина выпал из окна верхнего этажа здания посольства. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, не смогла его реанимировать.

В посольстве не согласились на проведение вскрытия, отмечает Der Spiegel.

Поскольку погибший имел дипломатический статус, немецкая прокуратура не начинала расследования по факту его гибели.

Издания The Insider* и Bellingcat* утверждают, что им удалось установить личность погибшего.

По их информации, это Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.

* Признаны иностранными агентами