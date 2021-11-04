Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова на пост министра обороны Украины. На заседании Рады его кандидатуру представил президент Владимир Зеленский, отметив, что Резников "обладает высоким потенциалом".

На посту главы украинского Минобороны Резников сменил Андрея Тарана, возглавлявшего ведомство с 4 марта 2020 года.

Согласно законодательству, назначенный парламентом министр, представленный главой государства, вступает в должность сразу после голосования депутатов.

«Есть понятие ротации – это касается не только бойцов на передовой. Очень важно подменять тех, кто отдался без остатка. Менять новыми профессиональными людьми, заряженными на 100%», - сказал Владимир Зеленский, представляя кандидатуру Резникова.

Новый министр обороны Украины заявил в Раде, что его приоритетами являются повышение качества управления, изменение подхода к кадровой политике и улучшение координации действий с другими структурами.

"Сильная армия – один из мощнейших дипломатических аргументов в мирном процессе. Хотим мира? Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны", – заявил Резников в Раде.

"Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны Алексей Резников министр обороны Украины

Алексей Резников с 2014 года занимал должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. С мая 2020 года является первым заместителем главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее он заявлял, что Минские соглашения нужно пересматривать, а переговоры Контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе.

Назначение, которое ничего не изменит

Украинский аналитик и публицист Виталий Портников в интервью Euronews выразил мнение, что новое назначение не принесет серьезных изменений.

"Прежнего министра обороны Украины генерала Андрея Тарана постоянно критиковали, в том числе и за срыв оборонного заказа, который связан с перевооружением украинских вооруженных сил. Но до его назначения точно так же критиковали и его предшественника. Причем при назначении господина Тарана говорилось, что необходимо, чтобы во главе министерства обороны стоял человек, который знает военную специфику, а не гражданское лицо из реформаторского корпуса. Сейчас происходит противоположная замена – человеку, который знает военную специфику противопоставляется как раз человек из реформаторского корпуса, как бы из гражданских лиц.

Я не исключаю, что через полтора года точно так же господин Резников покинет свою должность, чтобы уступить ее военному. То есть это такая тактика президента Украины Владимира Зеленского, который постоянно тасует кадры в намерении продемонстрировать собственную непричастность к провалам собственной же политики. Господин Резников на посту министра обороны будет чиновником, который более тщательно, чем господин Таран, будет сверять свои часы с позицией офиса господина Зеленского, который по сути и является параллельным правительством Украины в нарушение конституционных норм действующих в нашем государстве. И я думаю, что именно с этим - с его готовностью сверять часы - и связано его назначение.

Любые кадровые назначения и перемены, инициированные господином Зеленским и его ближайшим окружением в правительстве страны, можно по праву назвать ничтожными. Виталий Портников публицист

Но считать, что смена министра обороны в Украине может существенно изменить саму ситуацию в оборонной сфере и саму политику страны, можно только в ситуации, если не учитывать подлинного веса украинского правительства в целом и отдельных министров. Этот вес значительно уступает весу президента Украины и чиновников его офиса. Поэтому любые кадровые назначения и перемены, инициированные господином Зеленским и его ближайшим окружением в правительстве страны, можно по праву назвать ничтожными".

Кто же тогда действительно может изменить ситуацию на востоке страны в таком случае?

Ситуацию на востоке Украины может изменить только один человек - президент Российской Федерации Владимир Путин, если он захочет прекратить конфликт и вывести свои оккупационные войска и наемников с территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Я считаю, что у Путина нет и не будет такого желания. Поэтому конфликт на востоке Украины будет продолжаться в той фазе, в которой мы его видим - с постоянным обострением, обстрелами, гибелью украинских военных, проблемами местных жителей - по крайней мере до окончания президентских полномочий Владимира Путина, - полагает Виталий Портников.

Власти РФ неоднократно заявляли, что конфликт в Донбассе – внутреннее дело Украины и российских войск там нет и никогда не было.