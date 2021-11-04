Европа — "лидер" по COVID-19

Темпы распространения коронавируса в Европе вызывают серьезную озабоченность. Число случаев COVID-19 на континенте снова приближается к рекордному уровню. Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

На прошлой неделе на Европейский регион пришлось 59% всех случаев COVID-19 в мире и 48% летальных исходов.

Согласно одному достоверному прогнозу, если тенденция продолжится, то к первому февраля следующего года в Европе и Центральной Азии мы можем увидеть еще полмиллиона смертей от COVID-19 Ханс Клюге глава Европейского бюро ВОЗ

По данным ВОЗ, в Европе COVID-19 особенно быстро распространяется среди пожилого населения, 75% смертельных случаев в результате заболевания приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше.

Количество госпитализаций с COVID-19 увеличилось более чем вдвое за одну неделю.

По словам Клюге, рост заболеваемости в течение четырех недель подряд объясняется двумя причинами: недостаточным охватом вакцинацией и ослаблением ограничительных мер здравоохранения и социальных мер.

К настоящему времени полностью привиты 47% европейцев. Исходя из данных ВОЗ, страны с низким уровнем вакцинации - государства Балтии, Центральной и Восточной Европы и региона Балкан, где процент госпитализаций высок.

В то же время Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира - препарата от коронавируса, разработанного американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

Таблетки молнупиравира AP/Merck & Co.

Лекарство предназначено для людей старше 18 лет, у которых был выявлен COVID-19 и имеется хотя бы один фактор риска развития тяжелого заболевания: ожирение, возраст выше 60 лет, диабет или сердечно-сосудистые заболевания.