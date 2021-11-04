800 спасённых мигрантов направляются к Лампедузе

Около 400 мигрантов были спасены судами немецких неправительственных организаций в мальтийских водах.

Теперь на борту одного из них - Sea Eye - около 800 человек. Судно взяло курс на сицилийский остров Лампедуза.

Спасенные минувшей ночью мигранты находились на деревянной двухпалубной лодке, давшей течь. Как заявляют в НПО, мальтийские власти проигнорировали сигнал о бедствии.

Sea-Eye пока не получило разрешения зайти в порт Лампедузы.

Правая итальянская партия "Лига" призвала к тому, чтобы суда НПО шли на Мальту, так как центр приема мигрантов на Лампедузе уже несколько месяцев как переполнен.