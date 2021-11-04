Махмуд Аббас приехал к папе Франциску

"Отказ от оружия и любой формы экстремизма и фундаментализма - ключ к поддержанию мира, в том числе и на Ближнем Востоке" - гласит сообщение службы печати Святого престола после встречи папы римского с президентом Палестины.

Франциск принял Махмуда Аббаса в Ватикане.

Одной из главных тем переговоров стал палестино-израильский мирный процесс.

Понтифик и политик сошлись во мнении, что необходимо "возобновление диалога для достижения решения о сосуществовании двух государств, в том числе при помощи международного сообщества".

При этом было особо подчеркнуто, что Иерусалим должен признаваться всеми как место встречи, а не конфликта и, как предусматривает его статус, сохранять универсальное значение священного города для всех трех авраамических религий.