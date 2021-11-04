"Рыбное перемирие" между Лондоном и Парижем

"Рыбное перемирие" между Лондоном и ПарижемКомментарии
Британский траулер, задержанный властями Франции в рамках "рыбной войны" между Лондоном и Парижем, покинул порт Гавра.
Накануне французский суд аннулировал решение об аресте судна для добычи морских гребешков.
Французская морская жандармерия задержала траулер за нарушение правил оформления документов на вылов.
Лондон и Париж в течение нескольких недель обменивались угрозами и обвинениями в связи с требованиями французской стороны о выдаче лицензий на рыбную ловлю в британских водах.
Франция пожаловалась, что десяткам ее судов было отказано в выдаче разрешений на ловлю рыбы в водах Великобритании и Нормандских островов Джерси и Гернси.
Париж пригрозил закрыть свои порты для некоторых британских судов, а также ввести строгие проверки при ввозе товаров из Великобритании, если не будет выдано больше лицензий.
Переговоры между двумя странами продолжаются.
Рыболовство — крошечная отрасль экономики для обеих стран, но имеет огромное политическое значение, и этот спор превратился в важное испытание для отношений Великобритании с Евросоюзом после "брексита".