Лондон и Париж не могут поделить рыбу

Франция не будет вводить санкции против Великобритании пока продолжаются переговоры по рыбному вопросу.

Таков итог прошедшей в четверг встречи британского министра по делам "брексита" Дэвида Фроста и госсекретаря по европейским делам Франции Клемана Бона.

Как стало известно, диалог продолжится в начале следующей недели. По словам Бона, между Лондоном и Парижем сохраняются "серьезные разногласия".

"Рыбная война" разгорелась в связи с требованиями французской стороны о выдаче лицензий на рыбную ловлю в британских водах.

Париж уверяет, что десяткам ее судов было отказано в выдаче разрешений. По мнению Лондона, это всего 4% от общего количества лицензий для французских судов.

Тем не менее Франция пригрозила закрыть свои порты для некоторых британских судов, а также ввести строгие проверки при ввозе товаров из Великобритании, если не будет выдано больше лицензий.

По некоторым данным, около четверти французского улова по объему (около 20% по стоимости) поступает из британских вод.