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Италия

Спасательные суда приняли сотни мигрантов после сигналов бедствия в Средиземном море

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 Андрей Позняков
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Лодка с мигрантами, подавшими сигнал бедствия, и катер береговой охраны Ливии. Вид с борта спасательного судна Sea-Eye
Лодка с мигрантами, подавшими сигнал бедствия, и катер береговой охраны Ливии. Вид с борта спасательного судна Sea-Eye   -   Авторское право  AFP PHOTO /SEA-EYE.ORG / CEDRIC FETTOUCHE
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Активисты организации SOS Méditerranée приняли на борт своего судна Ocean Viking ещё более сотни мигрантов, которые пытались через Средиземное море попасть в Европу и объявили сигнал бедствия.

В общей сложности Ocean Viking перевозит теперь 245 пассажиров. Их доставят в европейские порты для оказания необходимой помощи. Там иностранцы смогут подать запрос на статус беженцев.

Тем временем немецкое судно Sea-Eye-4 приняло на борт за несколько дней около 400 мигрантов, которые отправились в опасное путешествие на плохо подготовленных для этого лодках и катерах.

По данным ООН, с начала года на этом маршруте погибли или пропали без вести более 1200 мигрантов. Согласно оценкам МВД Италии, число нелегалов, которые прибывают по морю, превысит в этом году 50 тысяч. Это почти вдвое больше, чем год назад.