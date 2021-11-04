Кнессет впервые за три года смог утвердить проект бюджета

Кнессет впервые с 2018 года утвердил государственный бюджет Израиля. Дебаты продолжались всю ночь, в итоге документ приняли с перевесом всего в два голоса — премьер-министру Нафтали Беннету удалось мобилизовать всех депутатов недавно образованной коалиции. После голосования он поздравил соратников с победой:

«Это важная веха для стабильности и экономики государства. После трех с половиной лет беспорядка, неудачного управления и системного паралича, после долгих лет, когда государство служило инструментом в частной игре, после четырех выборов, которые следовали чередой друг за другом, после пребывания в тупике мы, наконец, услышали голос израильского народа».

Лидер партии «Ликуд» бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал поражение в борьбе с новым правительством, но пообещал и дальше добиваться смены власти:

«Мы соберём все силы и будем искать любые способы, чтобы свергнуть его и вернуть Израиль на путь истинный. С Божьей помощью мы добьемся успеха, потому что в конечном итоге правда побеждает ложь».

Если бы Кнессет не утвердил закон о государственном бюджете до середины ноября, то в Израиле должны были бы пройти ещё одни — на этот раз уже пятые за три года досрочные выборы. С успехом этого голосования в парламенте связывали перспективы окончательного выхода страны из затянувшегося политического кризиса.