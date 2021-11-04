Учёные доказали эффективность вакцины от ВПЧ при профилактике рака

Британские учёные доказали эффективность вакцины от вируса папилломы человека - ВПЧ - при профилактике рака.

Исследование, отчёт о котором опубликовал журнал The Lancet, проведено Королевским колледжем Лондона при поддержке правительства Великобритании.

С 2006 по 2019 годы сравнивались данные по нескольким группам девочек, девушек - непривитых и привитых препаратом Церварикс. Выяснилось, что вакцина от ВПЧ на 87% сокращает риск возникновения рака шейки матки. Чем раньше сделана прививка, тем эффективнее её действие, установили учёные.

Вирус папилломы человека - весьма распространён, опасен и для мужчин. Он способно вызвать онкозаболевание гортани, анального канала, полового члена. Инфекция становится причиной 70%-80% всех случаев рака шейки матки, от которого ежегодно умирают около 300 тысяч женщин.