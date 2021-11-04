COVID-19 вцепился в Европу

Темпы распространения коронавируса в Европе растут уже больше месяца и теперь это единственный макрорегион, переживающий активную фазу всплеска COVID-19. Такие данные опубликованы в еженедельном отчёте Всемирной организации здравоохранения.

Негативные оценки связывают прежде всего с высокими показателями заболеваемости в России, Турции, Румынии и Великобритании.

Великобритания

В Соединённом Королевстве регистрируют более 40 тысяч заражений в сутки. По словам главного научного советника правительства Джонатана Ван-Тама, страну ожидают ещё несколько тяжёлых месяцев. «Слишком многие полагают, что пандемия закончилась», — посетовал он. Тем не менее, в правительстве говорят, что не намерены вводить новые санитарные ограничения, тем более под Рождество.

Румыния

Румыния из-за всплеска эпидемии переживает нехватку коек в больницах для пациентов с COVID-19. Люди буквально проводят дни и ночи в автомобилях в ожидании приёма в отделение интенсивной терапии. Им выносят кислородные баллоны прямо на парковку.

«Мы ждём здесь с мамой со вчерашнего дня, с 13 часов, — рассказывает родственница одной из пациенток. — Она подключена к кислороду. Ночь мы провели в машине, бензина не осталось. Дома я ухаживала за ней шесть дней. Она очень упряма, но теперь жалеет, что не сделала прививку».

Россия

На фоне максимальных показателей заболеваемости российские власти вновь открывают временные больницы. В подмосковном парке «Патриот» министерство обороны развернуло военный госпиталь для пациентов с COVID-19 на 600 коек с 20 реанимационными отделениями.