Facebook, сексизм и домогательства на форуме Web Summit

Критика Facebook, призывы сплотиться в борьбе с сексизмом и агрессией, обещания вкладывать миллионы евро в новые проекты, — такие выступления звучат в Лиссабоне на форуме технологических компаний под названием Web Summit. Это одна из крупнейших бизнес-конференций в Европе. Среди её главных тем в этом году стало отношение к женщинам и проекты для женщин.

Хед-лайнерами первых дней стали бывшая сотрудница Facebook Френсис Хоген, с чьим именем связывают скандал вокруг правил модерации в соцсети, актриса Эми Полер, известная, в том числе, борьбой за права женщин и футболист Тьерри Анри, который объявил крестовый поход против домогательств.

Хотя теперь мы и не увидим тысячи людей на одной площадке, в воздухе реально ощущается энтузиазм и открытость для множества оригинальных идей. И вдобавок к этому впервые в истории 50,5% участников форума — женщины.

Вот, как о своих проектах рассказывают представители стартапов:

— Nuzha — это туристическая компания, которая базируется в Омане. Мы организуем отдых с развлечениями и путешествия для женщин, — в том числе каякинг, турпоходы, поездки на велосипеде, — всё, что угодно… воркшопы, занятия сельским хозяйством.

— Innate Mood — это нейробиологический проект, программа для рефлексии, которая помогает нам развивать эмоциональную рассудительность посредством видеодневников. Так, например, если вы ощущаете отсутствие мотивации на работе, вы записываете видео об этом, а приложение покажет вам более раннюю запись, которую вы сохранили, когда ощущали себя совершенно иначе.

— Наш проект называется CRE-MAR. Это первая платформа, предоставляющая напрямую заказывать услуги кремации. Мы даем людям возможность превратить погребальный прах в мемориальные алмазы.

Форум проходит при поддержке администрации Лиссабона, которую возглавляет бывший еврокоммисар по инновациям Карлос Моедаш. Он продвигает идею создания площадки для стартапов «Фабрика единорогов» с многомиллионными инвестициями:

«Если мы не превращаем идею в продукт, мы не создаем рабочие места. Важно вот что: у нас есть люди с прекрасными идеями, изобретатели. Но не каждое изобретение — это инновация. Инновации — это что-то и новое, и полезное».

Форум Web Summit в Лиссабоне продлится до четверга. По данным организаторов, несмотря на пандемию, на нём зарегистрировались более 42 тыс. участников.