Тысячи моржей на Моржовом мысе: на Ямале учёные считают морских млекопитающих и радуются тому, что их численность растёт. Лежбище считается крупнейшим континентальным в мире; лёжки такого масштаба раньше отмечали только на островах.

Учёные открыли для себя лежбище на удалённом побережье Ямала совершенно случайно, лишь в 2019 году.

Андрей Болтунов, генеральный директор НЭЦ "Морские млекопитающие":

"Здесь зарегистрировано не менее трёх тысяч животных, одновременно выходящих на материковый берег, это уникальная ситуация. Для моржей характерна такая сегрегация: женщины с детьми отдельно, мужчины — отдельно. Ценность же этого места в том, что здесь перед началом зимнего периода собираются все".

Лежбище расположено не так далеко от многочисленных газовых месторождений. Местные власти уверены, что их разработка ведётся по всем экологическим нормам — иначе морские млекопитающие не оставались бы здесь на отдых.

Александр Соколов, зам.главы Арктического НИС Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН:

"Те меры которые принимаются для того, чтобы не навредить окружающей среде, безусловно свидетельствуют о том, что состояние окружающей среды в районе месторождений — сказать "великолепное" значит ничего не сказать, потому что если бы было хоть какое-то значимое загрязнение, то они в таком количестве здесь бы не собирались".

Несмотря на то, что учёные знают о лежбище всего три года, считается, что моржи останавливаются тут уже полторы тысячи лет. Несколько веков назад здесь было стойбище охотников: ненецкое название "Тиутей сале" можно перевести как "Моржовый мыс". В советское время здесь была метеостанция. Теперь, среди прочего, исследователи хотят восстановить историю этого уникального места.