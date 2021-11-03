Лауреатом Гонкуровской премии стал сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр

Лауреатом Гонкуровской премии 2021 года стал 31-летний сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр за роман "Самые потаенные воспоминания" (La plus secrete memoire des hommes).

По словам литературных критиков, эта книга рассказывает "о колониальной эпохе, Первой мировой войне, Холокосте, в которой правда переплетается с вымыслом".

Я, безусловно, очень счастлив, это большая честь для меня. Гонкуровская академия посылает очень сильный сигнал многим людям, в первую очередь, конечно, французскому литературному миру, но также и всем франкоязычным литературным мирам Мохамед Мбугар Сарр лауреат Гонкуровской премии 2021

Также в парижском ресторане "Друан", где традиционно проходит церемония, был объявлен лауреат еще одной престижной литературной награды - премии Ренодо. Им стала бельгийская писательница Амели Нотомб с ее новым романом "Первая кровь" (Premier Sang).

Гонкуровская премия - старейшая и самая престижная литературная награда Франции была учреждена братьями Эдмоном и Жюлем де Гонкур, чтобы поддержать других писателей.

Несмотря на то, что денежное вознаграждение за премию носит символический характер - чек на €10, она открывает перед лауреатом путь не только к признанию, но и к гарантированно высоким тиражам.