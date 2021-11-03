"Моисей" спасает Венецию от затопления

Система защитных барьеров "Моисей" спасла Венецию от затопления после сильных дождей. Но синоптики ожидают пик подъема уровня моря в ночь на четверг - по их прогнозам он может достигать 140 см.

До этого "Моисей" сработал как часы, и серьезного ущерба городу "высокая вода" не принесла, хотя площадь Сан-Марко, самая низкая точка Венеции, и была немного подтоплена.

Сооружение системы "Моисей" велось на протяжении трех десятилетий и обошлось более чем в 5 млрд. евро. Проект направлен на защиту города и всей Венецианской лагуны от наводнений.

Система мобильных шлюзов позволяет изолировать лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень (110 см) и достигает высоты до 3 метров.

Феномен "высокой воды", вызываемый морскими приливами, зависящими от лунного цикла, характерен для той части Венеции, которая расположена на естественной подушке небольших островов в лагуне Адриатического моря.

В ноябре 2019 года особенно мощный прилив привел к наводнению в Венеции, ущерб от которого оценивался до €1 млрд.