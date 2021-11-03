Румыния: назначенный премьер сложил полномочия

Николае Чукэ сложил полномочия назначенного премьер-министра, по решению Исполнительного бюро Национал-либеральной партии. Причиной стало то, что в парламенте не удалось создать большинство в поддержку правительства, которое должно было состоять из министров НЛП и Демократического союза венгров Румынии (ДСВР).

Занимавший до того пост министра обороны, Чукэ пояснил: "Я надеялся, что благодаря предпринятым мною шагам удастся найти политическое решение, что правительство меньшинства пройдет голосование в парламенте. Но мы стоклнулись с отказом двух политических партий, объявивших, что не будут голосовать за этот кабинет".

Руководство Национал-либеральной партии во вторник решило начать переговоры с демократическими силами с целью сформировать-таки парламентское большинство для поддержки будущего правительства, сообщило агентство Аджерпрес. Речь идет о "Союзе за спасение Румынии" и Социал-демократической партии. Не исключено, что президенту страны Клаусу Иоханнису придётся снова назначить премьера.

Политический кризис вспыхнул в Румынии в начале сентября в результате конфликта между НЛП и партией "Союз за спасение Румынии", которая в результате вышла из правоцентристской коалиции. Парламент Румынии 5 октября вынес правительству Флорина Кыцу вотум недоверия. Попытка лидера "Союза за спасение Румынии" Дачиана Чолоша сформировать однопартийный кабинет меньшинства также завершилась неудачей.

После этого президент Йоханнис выдвинул Николае Чукэ в качестве кандидата в премьер-министры для формирования кабинета меньшинства в составе НЛП и Демократического союза венгров Румынии (ДСВР). Голосование в парламенте по списку министров и программе нового правительства должно было состояться в среду.