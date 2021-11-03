Вакцина от коронавируса для пятилеток

Вакцина от коронавируса Pfizer теперь может применяться в США для прививки детей в возрасте от 5 лет. Такое решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний. Ранее возрастная планка была установлена на уровне 12 лет.

Как пишут американские издания, соответствующую рекомендацию профильная комиссия поддержала единогласно. Президент США Джо Байден назвал это «переломным моментом» в борьбе с COVID-19.