У Гавайских островов подняли обломки "Боинга"

У Гавайских островов извлекли из-под воды обломки грузового самолёта, разбившегося там в июле. "Боинг-737-200" был выпущен в 1975 году. 2 июля сразу после вылета из Гонолулу обнаружились проблемы с двигателями. Лётчики пытались вернуться в аэропорт, но в итоге им пришлось сажать машину на воду. Оба пилота остались живы, их подобрал спасательный вертолёт. "Боинг", развалившийся на две части, затонул на глубине 120 м. Обломки, включая бортовые самописцы, послужат для уточнения обстоятельств аварии.