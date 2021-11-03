В Иркутской области потерпел крушение грузовой Ан-12

По предварительной информации, на борту Ан-12 были только члены экипажа. Выживших нет.

Грузовой самолет белорусской авиакомпании «Гродно» пропал с радаров после в среду полудня. Спасатели обнаружили его рядом с селом Пивовариха в Иркутской области, в семи километрах от Иркутска. После падения Ан-12 загорелся.

"Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - сообщили в региональном отделении МЧС.

Сообщается, что Ан-12 выполнял грузовой рейс через Якутск и Иркутск на Чукотку. В МЧС уточнили, что на борту находились семь членов экипажа.

"Выживших на месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли", - сказал источник ТАСС в экстренных службах.

Среди основных версий крушения самолета - ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность.

По некоторым данным, самолет находился в эксплуатации более 50 лет.

На месте работают спасатели.