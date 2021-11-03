Гонконг: активист оппозиции признан виновным

"Мне нечего стыдиться", — заявил в суде Гонконга 20-летний активист оппозиции Тони Чанг. Он признан виновным в подстрекательстве к сепаратизму и отмывании денег в рамках принятого в прошлом году закона о национальной безопасности. Оглашение приговора состоится в конце ноября, нарушение закона может караться пожизненным заключением.

Тони Чанг, основавший молодежное протестное движение Studentlocalism, был задержан год назад. Активисты выступали за проведение прямых выборов в Гонконге. В день принятия парламентом Китая закона о нацбезопасности эта организация была расформирована. Прокуратура утверждает, что несмотря на формальный роспуск, активисты движения продолжили свою деятельность.

Полиция задержала за последние месяцы свыше 150 подозреваемых в нарушении нового закона. В начале года Пекин изменил избирательное законодательство в Гонконге, ограничив возможности оппозиции.