С третьего ноября французские женщины "работают бесплатно"

Почти два месяца "бесплатной" работы в этом году снова обеспечат себе французские женщины, согласно ежегодному подсчету информационного бюллетеня Les Glorieuses.

"Неравенство в оплате труда растет", - говорит Ребекка Амселлем, экономист и основательница Les Glorieuses, феминистского информационного бюллетеня. Дата и время - 3 ноября в 9:22 утра - были рассчитаны на основе европейской статистики о разнице в заработной плате между женщинами и мужчинами во Франции.

Экономист и основательница Les Glorieuses Ребекка Амселлем начала эти подсчеты в 2015 году. В 2016-м женщины работали добровольно с 16:34 7 ноября. В 2018 году - с 15:35 6 ноября, а в 2020 году - с 16:16 4 ноября. За год разница в оплате труда мужчин и женщин увеличилась с 15,5% до 16,5%. "Неравенство в оплате труда не перестаёт расти", - подчёркивает Амселлем.

Эта разница объясняется несколькими факторами, поясняет европейское статистическое ведомство Евростат. Профессии, в которых преимущественно представлены женщины, зачастую оплачиваются хуже. Женщины реже занимают ответственные и руководящие должности. Наконец, все больше женщин бросают работу или работают неполный рабочий день, чтобы заботиться о семье.

Вместе с тем при равной квалификации и на одинаковой должности разница в зарплате между мужчинами и женщинами остается на уровне примерно 9% без какого-либо обоснования, подчеркивается в пресс-релизе Oxfam France.

Чтобы положить конец неравенству, Les Glorieuses запустили петицию с тремя предложениями, которые адресованы кандидатам на президентских выборах 2022 года.

Во-первых, применять принцип "равного обращения", который ставит доступ к государственным контрактам, государственным субсидиям и гарантированным государством кредитам в зависимость от соблюдения равной оплаты труда в структуре.

"Конкретные меры должны быть приняты уже сейчас, чтобы не ждать до 2234 года, пока будет достигнуто равенство в оплате труда" Ребекка Амселлем

Кроме того Les Glorieuses предлагают "переоценить зарплату в тех профессиях, где женщин больше всего". Например, медсестер, акушерок, учителей...

"Рабочие места в сфере ухода и образования, которые в значительной степени феминизированы, имели решающее значение для Франции в последние два года", - отмечают в Les Glorieuses. И, наконец, они призывают поддержать одинаково оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для обоих родителей, как в Швеции.

Как показывает график AFP, гендерное неравенство в оплате труда является реальностью во всех европейских странах. Франция в этом рейтинге выше, чем Эстония (последнее место) или Германия, но ниже Испании, Польши и Люксембурга (первые в рейтинге).

♂️♀️ 💶A partir de maintenant, ce mercredi à 9H22, les femmes commencentà "travailler gratuitement" du fait des inégalités salariales persistantes, dénoncent @Les_Glorieuses

Par @ChezBlanchards#AFP#AFPgraphicspic.twitter.com/DGYKqenOGD — Tupac Pointu (@tpointu) November 3, 2021

#3November9h22

Чтобы повысить осведомленность о неравенстве в оплате труда, Les Glorieuses распространяют в социальных сетях сообщения с хэштегом #3November9h22. Под этим ключевым словом Французская демократическая конфедерация труда (CFDT) призывает в соцсетях к "эффективной модернизации рабочих мест, которые в основном занимают женщины", имея в виду так называемые рабочие места "второй линии".

"Женщины не должны быть равны мужчинам на 75%. Равенство - это 100%", - утверждает ведущий французский профсоюз.

На эти призывы уже отреагировали некоторые французские политики.

Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, которая намерена представлять правых на президентских выборах, поблагодарила Les Glorieuses за "напоминание, что путь к реальному равенству еще долог".

Кандидат от коммунистов Фабьен Руссель обещал ввести равную оплату труда "с первого часа своего вступления в должность президента".

Сегодня в 9:22 утра евродепутаты Паула Фортеза и Альбане Гайо представили в европейской ассамблее "бюджет последнего шанса для окончательного продвижения гендерного равенства".