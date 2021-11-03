В России разработали тест на фейковые сертификаты о вакцинации от коронавируса

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объявили о разработке теста, подтверждающего факт прививки. Предполагается, что новая технология позволит выявлять обладателей поддельных сертификатов о вакцинации. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Института им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в рамках теста проводят анализ крови на наличие специфических антител к аденовирусу, который используется в первом компоненте препарата Спутник V и в «Спутнике-Лайт».

Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. Александр Гинцбург директор Центра им. Гамалеи

Гинцбург отметил, что специалисты уже около месяца тестируют таким образом пациентов реанимаций. По данным института, проверка подтвердила факт вакцинации примерно 80% обладателей прививочных сертификатов. Документы остальных, скорее всего, были сфальсифицированы.

Ранее компания Group-IB зафиксировала резкий рост числа предложений о продаже прививочных сертификатов без вакцинации. С начала осени эксперты обнаружили в 20 раз больше таких объявлений по сравнению с летними показателями. В МВД рапортуют о сотнях уголовных дел о распространении таких медицинских документов.

Прививки не идут

По последним официальным данным, в России хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили 56 млн человек, то есть менее половины взрослого населения. При этом регистрируются максимальные показатели заболеваемости и смертности от COVID-19. За последние сутки выявлены более 40 тысяч новых случаев заражения, почти 1200 человек признаны жертвами пандемии.

Министерство обороны сообщает об отправке военных медиков в регионы с наиболее сложной эпидемической ситуацией. Так в Петербурге сформирован отряд численностью более 220 человек для переброски во временный военный госпиталь для больных COVID-19 в Подмосковной Кубинке.