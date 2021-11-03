Французский суд освободил британский траулер

Французский суд постановил, что задержанный в территориальных водах республики британский траулер может покинуть порт Гавра. Его капитану не придется вносить залог.

Переговоры по вопросу рыболовства продолжаются. Париж заявляет, что оставляет за собой право принять санкционные меры против Великобритании, если стороны не достигнут соглашения об условиях промысла. Лондон настаивает, что полностью соблюдает договоренности с ЕС.