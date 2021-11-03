Экологичный древесный уголь

Около трети жителей планеты до сих пор полагаются на использование древесного топлива для приготовления пищи. До 7% глобальных антропогенных выбросов парниковых газов приходится на производство и использование данного вида топлива, это также одна из основных причин исчезновения лесов.

95% населения Демократической республики Конго готовят еду таким способом каждый день. Местное название топлива — макала. На севере страны в Кисангани женщины объединились в ассоциацию для экологичного производства древесного угля, который делают из отходов лесопильных предприятий.

Президент ассоциации AFEVADES Фатума Отоке говорит: "Я работаю с 2002 года, но денег все равно не хватало. Благодаря обучению в рамках проекта мы получаем топливо из отходов, теперь мы можем позволить себе отправить детей в школу и нормально питаться. Раньше было гораздо тяжелее".

Проект был инициирован Центром международных исследований в области лесоводства (CIFOR) и финансируется Евросоюзом. Местные жители и ученые разработали более эффективный способ получения топлива, в результате чего значительно сократились потери исходного материала в процессе карбонизации. Всреднем одна семья потребляет около 150 кг макала в месяц.

Лоранс Александрович, Euronews: "Если раньше на карбонизацию древесины уходило до двух недель, то теперь достаточно 4-6 дней".

Ученые теперь рассматривают возможность усовершенствовать процесс, чтобы защитить рабочих от вдыхания токсичных газов.

Жан Лежоли, эксперт по агролесоводству: "Мы собираемся предложить промышленную карбонизацию в металлических печах объемом восемь кубометров, куда древесный материал закладывается традиционным способом и подвергается затем анаэробной карбонизация. Такие долгосрочные инновации позволят упросить трудоемкий процесс, например, благодаря использованию лесозаготовительных машин , которые рубят древесину на мелкие куски".

Центр международных исследований в области лесоводства занимается также посадкой деревьев, которые будут впоследствии будут использованы для производства топлива.