Чешские партии согласовали программу коалиционного правительства

Спустя почти месяц после выборов чешские партии согласовали программу нового коалиционного правительства. Подписание документа планируется в понедельник. В проект соглашения внесены положения о необходимости пересмотра отношений страны с Россией и Китаем, которым предполагается ограничить доступ к ключевой инфраструктуре государства.

Премьером должен стать председатель Гражданской демократическая партии Петр Фиала. Он сообщил: "Мы решили создать должность министра по европейским делам, который займется координацией работы внутри правительства, а также будет более эффективно координировать нашу европейскую политику, чтобы Чехия смогла в полной мере воспользоваться преимуществами своего членства в Евросоюзе, и будет продвигать интересы Чехии.

Президент Чехии Милош Земан должен дать Петру Фиале официальное поручение сформировать правительство. Глава государства пока находится в больнице в отделении интенсивной терапии и примет политика после перевода в обычную палату.

Правительство пополнится еще двумя новыми министрами — по законодательству, а также по вопросам науки и исследований.