COP26: лидеры договорились и разъехались

Мировые лидеры, съехавшиеся в Глазго для участия в конференции ООН по изменению климата, разъезжаются после двухдневного саммита, демонстрируя приятельские отношения и дружелюбие. В ходе встречи им удалось договориться по ряду важных вопросов.

Одно из главных соглашений, подписанных на саммите, касается прекращения вырубки лесов к 2030 году. Свою подпись под документом поставила и Бразилия, где в последние годы резко росли объёмы вырубки и были сведены значительные участки тропических лесов Амазонии. Многие выражают сомнение в том, что бразильские власти действительно предпримут должные действия.

Совместную инициативу Евросоюза и США по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году также поддержали многие страны, но в их число не вошли Россия, Китай и Индия, на которые приходится значительная доля мировых выбросов.

Более 40 лидеров обязались также ускорить внедрение низкоуглеродных технологий. Но британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что рано праздновать победу:

– Нам следует быть осторожными, чтобы не питать ложных надежд и ни в коем случае не думать, что дело сделано, потому что это не так. Впереди ещё очень долгий путь. И я теперь обращаюсь к тем, кому предстоит вести переговоры. Мировые лидеры покидают сейчас конференцию, и взгляды всего мира, всех жителей планеты обращены теперь к вам. Правительства Великобритании и всех других вовлечённых стран смотрят сейчас на наших переговорщиков.

Переговорщики теперь приступят к тщательному обсуждению деталей климатического соглашения. Помимо этого, им предстоит убедить все государства-члены ООН поддержать инициативу, а также определиться с источниками финансирования.

Между тем, в отличие от президентов и премьер-министров, экологи-активисты не торопятся разъезжаться и продолжают манифестации.