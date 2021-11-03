Католическая церковь рассчитывает компенсации за педофилию

Какие меры должны принять католическая церковь Франции после доклада о педофилии? Кто и как будет выплачивать компенсации жертвам сексуальных домогательств и насилия? Что должны ответить иерархи на требование сложить полномочия в связи со скандалом? Эти вопросы рассматривает конференция епископов Франции на заседании в Лурде.

Я думаю, запретных тем нет. Вопрос о компенсациях и, как вы говорите, о восстановлении справедливости, будет рассмотрен. Важно учитывать, что есть пострадавшие от действий, по которым истёк срок давности. И правосудия в понятиях уголовного права им не дождаться, потому что сроки вышли. Что должна сделать Церковь для признания этих людей, чтобы поступить справедливо? Люк Крепи председатель «Совета по профилактике и борьбе с педофилией»

Это первый собор такого уровня после публикации отчёта независимой комиссии о преступлениях против половой неприкосновенности в церкви в период с середины XX в. Жертвами педофилии признаны более 200 тысяч детей.

Епископы уже начали выплачивать деньги, мы хотели бы, чтобы они заплатили первыми. Я полагаю, что в ближайшие недели мы сможем назвать более точные цифры… Речь уже идёт о нескольких сотнях тысяч евро. Юг де Вуальмон генеральный секретарь Конференции епископов Франции

Независимая комиссия рекомендовала церкви Франции признать свою вину за педофилию и за то, что эта проблема, как говорится в докладе, приобрела катастрофические масштабы.