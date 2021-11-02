Срочная новость
This content is not available in your region

Дания

Музей в Дании открыл нацистский бункер для посетителей

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Нацистский бункер в Дании
Нацистский бункер в Дании   -   Авторское право  Скриншот видео DKDR via EBU
Размер текста Aa Aa

В Дании в музее города Ханстхольм для посетителей открылся отсек нацистского бункера, который стоял опечатанным с 1950-го года. Это бетонное сооружения, построенное на побережье северной Ютландии, было частью "Атлантического вала". Систему укреплений нацисты возвели, чтобы предотвратить вторжения антигитлеровской коалиции на континент. Отсек площадью 300 квадратных метров был рассчитан на 35 человек.