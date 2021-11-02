Михаил Саакашвили - “экстремальный политический зверь”

После возвращения на родину и ареста третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который восемь лет скитался по Европе, интерес всего мира был прикован к этой бывшей советской республике с населением всего три миллиона человек.

Саакашвили, которого лишили грузинского гражданства в 2015 году из-за нескольких уголовных дел, незаконно проник на родину в начале октября. По официальной версии, он пересек грузинскую границу в контейнере с продовольствием и некоторое время скрывался от властей, пока его, наконец, не задержали в Тбилиси.

Вскоре после задержания Саакашвили объявил голодовку. Врачи и сторонники сообщают, что жизнь политика под угрозой и требуют его освобождения, оппоненты называют происходящее фарсом.

Возвращение Саакашвили накануне муниципальных выборов вызвало ажиотаж не только в Грузии, но и на Украине, где он с 2015 года по приглашению Петра Порошенко строил новую политическую карьеру.

“Это экстремальный случай настоящего зверя в политике, - сказал Euronews старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований и бывший грузинский посол в Великобритании Георгий Бадридзе. - В редких случаях, когда я лично с ним общался, я мог это видеть. Это не обычный человек. Он дышит и питается политикой”.

Euronews рассказывает о запутанном и необычном пути Михаила Саакашвили, сумевшего в кратчайшие сроки поставить Грузию на тропу демократии, настроить против себя украинские власти и на несколько лет стать человеком без гражданства.

Молодой реформатор

Михаил Саакашвили был у власти в Грузии в течение двух президентских сроков. SHAKH AIVAZOV/AP2007

Михаил Саакашвили родился в Тбилиси в 1967 году в семье интеллигентов. После прохождения военной службы в Украинской ССР он остался в Киеве изучать международное право, затем получил стипендию на обучение в престижной юридической школе Колумбийского университета.

Свою политическую карьеру Саакашвили начал в 1995 году при президенте Эдуарде Шеварнадзе, который в советское время был ближайшим соратником Михаила Горбачева. Энергичный молодой политик довольно быстро поднялся по карьерной лестнице, получив ярлык “реформатора”. В 2001 году он ушел с поста министра юстиции, обвинив правительство Шеварнадзе в коррупции.

В 2003 году он стал одним из главных лидеров “революции роз”, которая привела к отставке Шеварнадзе, а в 2004 - президентом Грузии, за которого проголосовали 97% граждан. По словам Бадридзе, страну, которую Саакашвили унаследовал, сложно было назвать развитым государством. По данным Всемирного банка, сразу после распада Советского Союза ВВП Грузии упал на 44%. Гиперинфляция, по некоторым оценкам, достигла 9000% в год.

В этой стране было невозможно собирать налоги, государство не выполняло базовых функций, вроде обеспечения безопасности, соблюдения закона и порядка.

“В этой стране было невозможно собирать налоги, государство не выполняло базовых функций, вроде обеспечения безопасности, соблюдения закона и порядка”, - сказал Бадридзе, добавив, что большую роль в дестабилизации ситуации также сыграли конфликты в сепаратистских регионах страны и серьезный рост национализма.

“Кроме того Грузия была практически под контролем организованной преступности. Вместо судов люди обращались к так называемым “ворам в законе” для решения своих разногласий. Мелкая коррупция была повсеместной в быту обычных грузин, начиная от дорожной полиции”, - отметил эксперт.

Саакашвили, получивший образование в США и свободно владеющий несколькими иностранными языками, собрал вокруг себя команду молодых прозападных экспертов и приступил к реформам. Важной частью изменений стала демократизация экономики и борьба с коррупцией. В 2004 году он уволил всех сотрудников ГАИ и набрал новую команду патрульной полиции. За взяточничество были задержаны многие чиновники тогдашнего правительства и олигархи. В результате темпы роста ВВП в Грузии достигли рекордных 12% в 2007 году.

Авторитарный демократ

Несмотря на стремительный рост грузинской экономики, в стране росло недовольство действиями Саакашвили со стороны олигархии, которая пострадала от политики “нулевой толерантности” нового правительства, и со стороны либерально настроенной части оппозиции. Одной из главных проблем, на которую указывали эксперты и правозащитники, стала недостаточная независимость судебной системы, из-за которой грузинские тюрьмы оказались переполненными, а заключенные часто жаловались на нарушение прав.

Один из крупных скандалов, связанных с правлением Саакашвили, разразился в 2005 году, когда банковского служащего Сандро Гиргвилиани нашли мертвым после ссоры с высшими чинами МВД в ресторане. Сотрудники правоохранительных органов, которые были осуждены за убийство, вскоре вышли по амнистии.

В ноябре 2007 года власти, ссылаясь на вмешательство России во внутренние дела Грузии, жестко разогнали многотысячную демонстрацию оппозиции, участники которой требовали отставки президента. Спецназ ворвался в редакцию оппозиционно настроенной телекомпании “Имеди”, прекратив ее вещание.

“Люди с чувством справедливости, с либеральными ценностями признавали необходимость реформ, но считали, что они проводятся с несоблюдением закона. Это правда, кстати, что (Саакашвили - прим.) пришлось срезать углы. Несмотря на то, что Грузия значительно улучшилась, политическая система все еще была несколько авторитарной”, - отметил Бадридзе.

В 2008 году правительству Саакашвили, который начал свой второй срок с поддержкой 53% избирателей, пришлось решать еще один кризис. На фоне ухудшающихся отношений с Россией, в сепаратистской республике Южной Осетии разгорелся вооруженный конфликт. Пророссийские и прозападные эксперты и политики до сих пор спорят о деталях того, что произошло, но сходятся во мнении, что война еще сильнее поколебала позиции Саакашвили на родине. Вступление Грузии в НАТО было приостановлено.

Михаил Саакашвили посетил фронт в Южной Осетии в августе 2008. Sergei Grits/Copyright 2008 The Associated Press. All rights reserved

Антиправительственные протесты продолжились. В 2012 году, пробыв девять лет у власти, партия Саакашвили проиграла коалиции “Грузинская мечта” пророссийского бизнесмена Бидзина Иванишвили. Тогда многие наблюдатели пост-советского пространства назвали прошедшие в Грузии выборы “примером демократии”. “Его (Саакашвили - прим.) поведение в ночь выборов было абсолютно цивилизованным”, - подчеркивает Бадридзе, добавляя, что политик “активно сотрудничал” с новым правительством и “цивилизованно” передал ему бразды правления.

“К сожалению, “Грузинская мечта” не отплатила ему цивилизованностью. Они, по сути, с первого дня были готовы к репрессиям и сразу же начали политическое преследование Саакашвили и его команды”, - отметил Бадридзе.

Опасаясь преследования, он покинул Грузию, где против него было открыто четыре уголовных дела. В 2015 году политик сообщил, что отказался от грузинского гражданства.

“Саакашвили значит разные вещи для разных грузин, - добавил Бадридзе. - Но в принципе, все признают, что к 2003 году Грузия была разрушающимся государством, а к 2012 - стала более или менее перспективной страной, которую в некоторые моменты, может быть и с определенной степенью преувеличения, называли "маяком демократии".

Скандалист

Саакашвили выступает на антиправительственном митинге в Киеве. Evgeniy Maloletka/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Пока в родной Грузии вокруг Саакашвили сгущались тучи, на Украине, где политик провел молодость, назревала революция, которая в 2014 году привела к смене власти. Пророссийский лидер Виктор Янукович бежал из Украины, президентом стал Петр Порошенко, пообещавший добиться интеграции с Евросоюзом.

В 2015 Порошенко назначил опального политика, который с самого начала украинских протестов активно поддерживал новую власть, губернатором Одесской области и подарил ему украинское гражданство. Эксперты считают, что главным драйвером привлечения в украинскую политику Саакашвили стала его репутация прозападного реформатора.

“Команда Петра Порошенко в какой-то мере нуждалась в Саакашвили, - сказал Euronews директор Украинского института политики Руслан Бортник. - За два года (...) новая власть не смогла провести эффективных реформ. Ситуация в стране была очень плохой: война на Донбассе, потеря Крыма, падение ВВП на 25%, страшная инфляция и девальвация”.

Саакашвили, по мнению Бортника, мог вернуть украинским властям доверие общества и укрепить отношения с западными партнерами. Для украинцев же свободно говорящий на украинском выходец из Советского Союза Саакашвили не казался чужаком. “От Саакашвили общество ожидало, что он сможет сделать грузинские реформы в Украине. Изначально социология показывала уровень доверия к нему где-то на уровне показателя в 50%. Этот уровень доверия был в определенные периоды его карьеры сопоставим с уровнем поддержки самых популярных украинских политиков”, - отметил он.

Переехав на Украину, Саакашвили привез с собой команду единомышленников из Грузии, которые получили высокие посты в МВД и других властных структурах. За время пребывания в стране он создал НКО “Движение за очищение”, политическую партию “Движение новых сил” и другие политические организации. На посту губернатора Одессы Саакашвили начал критиковать киевские власти, обвиняя украинскую систему в коррупции, и в 2016 году сложил с себя полномочия губернатора Одесской области.

“Он оказался очень очень амбициозным и в то же время скандальным политиком и неэффективным”, - сказал Бортник, добавив, что Саакашвили не удалось провести намеченных реформ ни на общеукраинском, ни на региональном уровне.

“Саакашвили погряз во внутриэлитных конфликтах, он постоянно конфликтовал, ругался, даже доходило до рукоприкладства, как в ситуации с министром внутренних дел (Арсеном) Аваковым”, - сказал политолог.

Конфликт с властями продолжал накаляться, и в июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну до 2021 года. Официальной причиной лишения гражданства стало предоставление ложных данных при его получении.

Так бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили оказался человеком без гражданства. Он не раз пытался вернуться на Украину. В 2017 году в сопровождении своих сторонников он пересек польско-украинскую границу и был задержан. Через год киевские власти выслали его в Польшу.

“Украина очень сегментированная страна с наличием огромного количества групп влияния внутри экономики, политики, силового блока, региональных сильных групп. И в Украине только через силу этого эти реформы не провести, - считает Бортник. - Более того, в отличие от общества элиты все же воспринимали Саакашвили как чужого. Если общество надеялось, что Саакашвили что-то сделает, то элиты смотрели на него как на чужака, потенциальную угрозу и ситуативно объединялись против него”.

После победы на президентских выборах Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт, но бывший изгнанник потерял большую часть политического влияния.