Хауген призывает Цукерберга уйти

Компания Facebook не изменится до тех пор, пока она возглавляется Марком Цукербергом, её основателем. Так заявила Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница корпорации, на технологической конференции Web Summit, открывшейся в понедельник в Лиссабоне.

– В компании Facebook намерены свести нашу прежнюю соцсеть к ложному выбору, который пытались сформулировать следующим образом: либо цензура, либо свобода слова. Я вновь повторяю, что существуют решения, не основанные на содержании.

Кроме того, Хауген вновь обвинила компанию в пренебрежении интересами пользователей:

– В Facebook следуют модели поведения, при которой во главу угла ставится собственная прибыль, а не наша общая безопасность.

Хауген три года проработала в Facebook менеджером. Около месяца назад она передала властям и журналистам ряд внутренних документов компании, на основании которых многие СМИ опубликовали расследования, посвящённые деятельности Facebook.