"Нельзя считать, что дело сделано"

В Глазго на COP26 завершились двухдневные встречи глав государств и правительств . Те, кто приехал в Шотландию, выражают по итогам личных встреч осторожный оптимизм и критикуют тех, кто на климатический саммит решил не ехать.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Первый этап COP26 подходит к концу, но не забывайте, что остаётся ещё две недели предметных дискуссий. Мы должны быть осторожны — не лелеять ложных надежд, ни в коем случае не считать, что дело сделано — ведь оно ещё не сделано. Впереди ещё долгий путь. Но учитывая всё это, я выразил бы сдержанный оптимизм".

Джо Байден, президент США:

"Честно, я считаю, что со стороны Китая, которого мы так ждали, было большой ошибкой не приехать. Остальные страны посмотрят на Китай и спросят, какую же ценность он представляет? Он упустил шанс повлиять на мнения всего мира, на людей, собравшихся здесь. И всё тоже самое я могу повторить и в адрес России".