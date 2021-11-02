Решения COP26: сокращение выбросов метана и углеродно-нейтральные города

вложит €1 млрд в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением климата. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите COP26 в Глазго. При этом ЕС обязался к 2030 году сделать как минимум 100 европейских городов углеродно-нейтральными.

Также свыше 80 стран мира, включая 27 государств ЕС и США, объявили о намерении сократить выбросы метана на 30% до 2030 года.

Сокращение выбросов метана - одна из самых эффективных вещей, которые мы можем сделать для снижения глобального потепления в ближайшем будущем и его удержания на уровне 1,5 градусов Цельсия. Это самая легкая задача Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Как поясняют в Белом доме, выбросы метана - один из основных факторов, способствующих изменению климата. Планируется, что нефтегазовая отрасль страны должна сократить выбросы примерно на 75%.

Речь идет не только о периоде до 2050 года, то, что мы собираемся сделать в период до 2030 года, существенно повлияет на то, сможем ли мы выполнить наши долгосрочные обязательства. И одна из самых важных вещей, которую мы можем сделать в это решающее десятилетие, чтобы сохранить 1,5 градуса в пределах досягаемости, - это как можно быстрее сократить выбросы метана Джо Байден президент США

По словам экспертов, наибольшее количество выбросов метана в мире (27%) происходит за счет энтеральной ферментации (продукты жизнедеятельности животных, в основном сельскохозяйственных). Еще почти четверть (24%) дает нефтегазовая промышленность, 11% — выделения на мусорных свалках, 9% — добыча угля, по 7% — возделывание риса и системы сточных вод.