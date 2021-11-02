"Сонный Джо" на саммите COP26

Заснул или просто дал глазам отдохнуть?

Во время вступительных речей на проходящем в Глазго климатическом саммите СОР26 президент США Джо Байден задремал.

Американский лидер, который в последние несколько дней совершает турне по Европе, неоднократно закрывал глаза, прерываясь лишь на общение со своим помощником.

При этом выступая со сцены, Байден отметил, что в борьбе с изменением климата "больше нет времени сидеть сложа руки".

Очевидная дремота президента снова запустила в соцсетях хэштег "сонный Джо" (#SleepyJoe).