"Игра в кальмара" на COP26

В антураже "Игры в кальмара" эко-активисты устроили акцию протеста в Глазго на фоне саммита COP26. Сериал, критикующий капиталистическую систему и показывающий детские игры не на жизнь, а на смерть, оказался для них отличным источником вдохновения и способом критиковать "бездействие" мировых лидеров.
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