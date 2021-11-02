"Игра в кальмара" на COP26

В антураже "Игры в кальмара" эко-активисты устроили акцию протеста в Глазго на фоне саммита COP26. Сериал, критикующий капиталистическую систему и показывающий детские игры не на жизнь, а на смерть, оказался для них отличным источником вдохновения и способом критиковать "бездействие" мировых лидеров.