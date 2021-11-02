Ледники Гренландии под угрозой исчезновения

Гренландия - один из регионов мира, где последствия изменения климата особенно заметны. Ландшафты на крупнейшем острове Земли стремительно меняются. По приблизительным оценкам, если ледовый покров Гренландии растает полностью, уровень моря повысится примерно на семь с половиной метров. Гляциолог Александра Мессерли изучает ледяной щит острова. По словам специалиста - "Ледники - это термометры земного шара".

Александра Мессерли, гляциолог: "Здесь, в Арктике, мы наблюдаем то, что называется полярной амплификацией: Арктика нагревается в два-три раза быстрее, чем другие регионы земного шара. То, что происходит здесь, является своего рода индикатором того, что должно случиться и в других местах".

Арно Хамман - гидролог. Он изучает водную поверхность Земли и специализируется на Арктике.

Арно Хамман, гидролог: "За последние несколько десятилетий морской лед значительно просел в объеме. Потеря составляет почти 70%. Лед очень белый. Его поверхность хорошо отражает солнечный свет. Но лед тает и его заменяет океан, чья темная поверхность начинает поглощать больше солнечной энергии, усиливая потепление. Кроме того, в Арктике есть и большая часть дополнительной энергии, приходящей сюда вследствие роста концентрации парниковых газов".

По словам экспертов, сейчас ледяные шапки тают быстрее, чем когда-либо. Даже если завтра, нам удастся полностью остановить процесс изменения климата, таяние ледников какое-то время продолжится. Ученые подчеркивают: чем раньше мы прекратим выбросы разогревающих Землю парниковых газов, тем быстрее ледяные шапки смогут найти новый баланс и получить больше шансов на выживание.