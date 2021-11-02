Эпидемия коронавируса: новые всплески

Более пяти миллионов человек стали жертвами коронавируса за два года, прошедшие со времени первого выявленного случая заболевания. Об этом говорят недавно опубликованные американским Университетом Джонса Хопкинса данные, но многие эксперты полагают, что в действительности от ковида могло погибнуть в два или три раза больше людей. В связи с этим в Организации объединённых наций призывают обеспечить справедливую программу вакцинации во всём мире. Об этом заявила Флоренсия Сото Ниньо, официальный представитель генсека ООН:

– Генсек назвал глобальным позором то, что в богатых странах людям делают уже третью прививку от ковида в то время как в Африке полностью вакцинированы лишь 5% населения. Нужно, чтобы к концу года смогли привиться 40% жителей всех стран, а к середине следующего – 70%.

В Румынии сейчас пытаются справиться с четвёртой волной пандемии. Пациентов с тяжёлой формой заболевания приходится направлять для лечения в соседние страны – Венгрию, Польшу и Австрию, поскольку для местной системы здравоохранения нагрузка оказалась слишком высокой.

Всплеск заболевания наблюдается и в Нидерландах, где восстанавливают отменённые ранее ограничительные меры. Не исключено, что в общественных местах вновь нужно будет носить защитные маски, чаще потребуется предъявлять сертификат о вакцинации.

В Греции по-прежнему ежедневно регистрируется более 5000 новых случаев. Причиной этому, по мнению экспертов, остаётся относительно низкий уровень вакцинации населения.