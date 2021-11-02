COP26: без Китая, России и Бразилии

Саммит COP26 называют важнейшим для будущего всей планеты — но по факту форум проходит без глав трёх крупных государств, которых очень ждали: не приехали лидеры Бразилии, Китая и России. Владимир Путин отправил участникам саммита видеообращение. А председатель КНР Си Цзиньпин лишь отправил приветственное письмо.

Владимир Путин, президент России:

"Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20 процентов всех мировых лесных массивов".

И в Москве, и в Пекине не скрывают некоторого удивления тем фактом, что на такой важной международной встрече не предусмотрен формат видеоконференции.

Ван Вэньбинь, представитель МИД КНР:

"Как я понимаю, организаторы не предоставили возможности участвовать в дискуссиях по видеосвязи. Я хочу подчеркнуть, что председатель Си Цзиньпин отправил письменную речь на климатический саммит ООН, которая отражает активное участие Китая в международном сотрудничестве по борьбе с климатическими изменениями, а также твёрдую позицию и ответственность, как одной из ведущих стран, за сохранение нашего общего дома — Земли".

Таким образом, главы трёх стран не могут участвовать в обсуждении мировых проблем даже дистанционно. Аналитики считают, что отсутствие этих президентов делает весьма призрачной перспективу заключения нового глобального соглашения по климату.

При этом Китай, по данным ООН, уже два десятка лет уверенно "лидирует" по абсолютным объёмам выбросов парниковых газов; Россия по абсолютным цифрам — на пятом месте, но в расчёте на душу населения — на втором, после США.

Западные наблюдатели полагают, что Россия и Китай считают первостепенной задачей восстановление после коронакризиса экономик, сильно зависящих от ископаемого топлива. А Бразилия и так постоянно подвергается критике за уничтожение амазонских лесов.