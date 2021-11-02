Мировые лидеры обещают защитить леса

Вырубка лесов должна быть прекращена к 2030 году. Такое обещание намерены дать более 100 мировых лидеров в ходе проходящего сейчас в Глазго климатического саммита. Свою подпись под соглашением поставит и Бразилия, где были вырублены участки тропических лесов Амазонии.

– Наша цель – добиться нулевого обезлесения к 2030 году или раньше – говорит Иван Дуке, президент Колумбии. – Важно, что в этом году вырубка сократилась на 30%.

Между тем эксперты отмечают, что предыдущее соглашение, подписанное в 2014 году, не смогло сколько-нибудь замедлить сведения леса.

– Пока не достигнуто существенного снижения показателей вырубки леса, нельзя гарантировать, что страна действительно движется в направлении создания углеродно-нейтральной экономики или дальнейшего сокращения выбросов, – считает Бренда Брито, исследователь из института Imazon. – Требуется действительно сосредоточиться на этих усилиях. Бразилия знает, какие нужны меры для сокращения вырубки, это уже делалось в прошлом. И нам теперь нужно вновь предпринять те же действия.

Леса играют важную роль в регулировании климата на планете. На территориях, покрытых лесами, понижается средняя температура и уменьшаются её перепады, здесь также чаще выпадают осадки.