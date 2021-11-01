Нью-Йорк вновь отметил Хэллоуин красочным парадом

Тысячи людей заполнили улицы Манхеттена в ходе традиционного парада в Хэллоуин. Красочное шествие в Нью-Йорке состоялось вновь после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"Все так креативны. Вы не видели ничего подобного раньше. Все такие разные и неповторимые, и за этим стоит столько страсти", - говорит Ракель Валентин, которая пришла на празднование в костюме женщины-кошки.

Празднование Хэллоуина в канун Дня всех святых восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Однако в настоящее время Хэллоуин отмечают во многих странах мира.