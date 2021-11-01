Нью-Йорк вновь отметил Хэллоуин красочным парадом

Тысячи людей заполнили улицы Манхеттена в ходе традиционного парада в Хэллоуин. Красочное шествие в Нью-Йорке состоялось вновь после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
"Все так креативны. Вы не видели ничего подобного раньше. Все такие разные и неповторимые, и за этим стоит столько страсти", - говорит Ракель Валентин, которая пришла на празднование в костюме женщины-кошки.
Празднование Хэллоуина в канун Дня всех святых восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Однако в настоящее время Хэллоуин отмечают во многих странах мира.
Другие No Comment
Церковь Диего Марадоны
Хартум: затишье перед бурей?
Яйца трогать можно, черепашат — нельзя
Столкновения у мусульманского кладбища в Иерусалиме
"Русский Халк" вытянул 50-тонную автоколонну
Мёртвое море высыхает, оставляя за собой дыры в земле
Первые шаги белого носорога
Мигранты идут пешком по Мексике
Поляк просидел в ледяном бассейне в Вильнюсе три часа
Часовой Оскар отмечает 20-летие
К Чёрному Христу на коленях
Скелет трицератопса купили почти за 6 млн евро
Бывшие стюардессы разделись в знак протеста
Мальчик прервал аудиенцию папы римского
Индийский штат Уттаракханд: спасательные работы на фоне наводнений