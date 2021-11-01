Сахалин превращается в "зелёный остров"

Сахалинская область в ближайшее время, как ожидается, станет самым зеленым регионом России. Здесь намерены добиться углеродно-нейтрального баланса к 2025 году. В реализации задуманного может помочь ламинария. Берега Охотского моря покрыты ковром из водорослей. Эти морские организмы в состоянии способствовать значительному сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов. Подобно деревьям на суше, водоросли поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, они подходят для производства биотоплива. Выращивание водорослей, указывают ученые, поможет адаптировать планету к изменению климата.

Елена Лапковская, заведующая лабораторией химико-биологических исследований Сахалинского государственного университета:

"Поскольку в нашей экономической зоне можно довольно много вырастить водорослей, почему бы России не пойти по этому пути и не доказать всему мировому сообществу, что мы тоже можем помочь смягчить изменение климата? "

В рамках проекта по достижению углеродной нейтральности региональные власти реализуют масштабную программу по газификации котельных.

Андрей Зенин, гендиректор "Сахалинской коммунальной компании":

"У Сахалинской коммунальной компании 17 котельных, другими словами, 17 источников тепловой энергии. Из них 10 уже переведены на природный газ. Есть тенденция переводить все котельные, особенно угольные, на природный газ. Наверное, первое, что нас интересует, это экологическая составляющая, минимизация выбросов, особенно СО и СО2".

Сахалин - территория климатического эксперимента. Полученный здесь опыт впоследствии будет распространен на всю страну. В целом Россия намерена достичь углеродной нейтральности 2060 году.